Nexi: pagamento dell'earnout Centurion (analisti)

Alessandra Caparello 12 luglio 2021 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Determinato in via finale l’importo dei proventi effettivi derivanti dalla cessione al Gruppo Mastercard del business `account-to-account` del Gruppo Nets pari a circa 2,96 miliardi. Per effetto della determinazione dei proventi effettivi Centurion e in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di fusione di Nets in Nexi, quest’ultima provvederà ad emettere a titolo di earn-out complessive 5,7 milioni di azioni ordinarie Nexi a favore degli ex-azionisti di Nets.L’emissione delle azioni earn-out Centurion, che rappresentano circa lo 0.5% del capitale sociale di Nexi e lo 0.4% di quello proforma, avrà effetto oggi e non comporta variazioni al target price, sottolinea Equita.