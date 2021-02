Nexi: nel 2021 Ebitda margin atteso stabile

Redazione Finanza 11 febbraio 2021 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

"Il 2021 è ancora caratterizzato dall’inevitabile incertezza di un contesto in continuo mutamento pertanto, assumendo una graduale ripresa nel primo semestre 2021 sostanzialmente in linea con l’attuale evoluzione, Nexi prevede una crescita mid-high single digit per i ricavi". È quanto si legge nel comunicato di Nexi relativo ai risultati finanziari 2020.La società si attende inoltre per il 2021 un Ebitda margin stabile, in crescita di 3 punti percentuali rispetto al livello del 2019, con un ratio capex/ricavi stabile su base annua, anticipando l'effetto delle sinergie derivanti dalle operazioni di M&A annunciate. E infine è prevista una forte generazione di cassa organica e un continuo de-leveraging profile.