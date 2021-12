Nexi: nasce Nexi Digital, hub europeo di innovazione tecnologica

simone borghi 13 dicembre 2021 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Nasce Nexi Digital, hub europeo di innovazione tecnologica realizzato in partnership con Reply, azienda italiana leader in Europa nella trasformazione digitale e già storico partner di Nexi.Nexi Digital sarà un polo di eccellenza digitale per il Gruppo Nexi a livello europeo che internalizzerà capacità strategiche che ora sono affidate all’esterno della società. In particolare, Nexi Digital si concentrerà sull’attrarre giovani di talento che hanno completato con successo una laurea scientifica, preferibilmente in ingegneria e nel digitale. Entro quattro anni Nexi Digital prevede di impiegare più di 500 dipendenti di cui 350 nuovi assunti.Nexi Digital prevede di concludere entro 4 anni il proprio piano di ingresso di nuovi dipendenti, che opereranno in Paesi ad alto potenziale e in forte crescita, come l’Italia (sede di Nexi) e la Polonia. Nel dettaglio, saranno 300 i dipendenti della società in Italia (di cui 180 a Milano, presso l’headquarter di Nexi, e 120 a Bari) e 200 in Polonia, precisamente a Katowice. I primi 150 dipendenti verranno assunti già nel corso del 2022.