Nexi integra la propria piattaforma con Tips per i bonifici istantanei in Europa

Valeria Panigada 26 agosto 2019 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha integrato la propria piattaforma di bonifico istantaneo con Tips (Target Instant Payment Settlement), il nuovo servizio paneuropeo di regolamento per gli instant payments gestito dalla Banca centrale europea per l’Eurozona. E' la prima in Italia. Grazie a questo accordo, le banche partner di Nexi potranno essere connesse agli istituti dei 34 paesi dell’area Sepa e, quindi, di offrire ai propri clienti l’opportunità di scambiare bonifici istantanei con le banche europee.