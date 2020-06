Nexi insieme a Bain: stretta partnership strategica per open banking

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Nexi e Bain & Company hanno siglato una partnership strategica che consentirà alle banche che scelgono Nexi Open di beneficiare della consulenza di Bain per sviluppare strategie utili a cogliere le opportunità di business offerte dall’open banking. Lo si legge in un comunicato congiunto nel quale si indica che Bain entra a far parte dell’ecosistema per l’open banking lanciato da Nexi e porterà la propria visione, anche nell’ambito di convegni dedicati, sui trend di open finance in atto nel panorama bancario europeo."E’ un accordo che arricchisce sensibilmente l’ecosistema di partnership che mettiamo a disposizione delle banche e che conferma la prospettiva internazionale che abbiamo scelto di dare alla nostra iniziativa", Roberto Catanzaro, business development director di Nexi.