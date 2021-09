Nexi in trattive con Eurobank: potenziali sinergie positive (analisti)

Alessandra Caparello 6 settembre 2021 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Secondo Reuters Eurobank, una delle principali quattro banche greche, sta finalizzando il processo di asta per la cessione della sua attività di merchant acquiring e sia Worldline che Nexi hanno presentato offerte per acquisire il business.Secondo Equita, le dimensioni dell`attività di pagamento di Eurobank dovrebbero essere simili a quelle di Pireus e Alpha e potrebbero potenzialmente generare sinergie incrementali maggiori per Nexi rispetto a Worldline, considerando che SIA dal 2018 ha già creato nel paese una posizione di leadership nel processing attraverso l`acquisizione delle attività First Data CEE.