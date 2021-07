Nexi, forte recupero: transazioni per 116 miliardi nel secondo trimestre post-riaperture

Luca Losito 30 luglio 2021 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Continua il momento d'oro dei pagamenti digitali, la conferma arriva da Nexi. Il secondo trimestre del 2021, in seguito al progressivo venir meno delle restrizioni da aprile, è stato caratterizzato da un forte recupero dei volumi di transazione, il cui valore è stato pari a € 116 miliardi, +31% sul secondo trimestre 2020 e -2% sul secondo trimestre 2019. Con ricavi pari a € 539,5 milioni (+12,9% a) ed EBITDA pari a € 298,2 milioni nel primo semestre 2021. Lo rende noto il CdA dopo aver approvato i risultati al 30 giugno.Durante il secondo trimestre in particolare, le Carte Italiane hanno mostrato livelli di crescita superiori al periodo di pre-Covid mentre le carte estere, seppur ancora in sofferenza, stanno mostrando segnali di un rapido recupero. Inoltre, i consumi di base hanno confermato una forte performance con una crescita a doppia cifra (+32% vs 2trim19 e +18% vs 2trim20), quelli discrezionali hanno proseguito nel trend di recupero ed, infine, i consumi ad alto impatto hanno mostrato una forte accelerazione nella ripresa (in particolare per ristoranti e bar).I trend sopra descritti confermano ulteriormente i segnali di accelerazione dei pagamenti digitali nel Paese così come evidenziato già dallo scorso anno e ora chiaramente visibili in molti settori. Un trend sostenuto e rafforzato anche da iniziative governative come il Cashback e la Lotteria degli Scontrini, che hanno sicuramento dato una spinta notevole ai sistemi cashless.