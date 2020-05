Nexi: fondi di private equity riducono la loro quota e titolo cede oltre il 6%

Alessandra Caparello 27 maggio 2020 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Maglia nera oggi in Borsa per Nexi, peggior titolo del Ftse Mib che al momento cede il 6 dopo che i fondi di private equity riducono la quota nella Paytech.Mercury UK Holdco, società posseduta dai fondi di private equity Bain, Advent e Clessidra e che è il maggiore azionista di Nexi con il 52.1% del capitale, ha ceduto ad investitori istituzionali 55 milioni di azioni Nexi (8.8% del capitale) riducendo la propria quota al 43.4%. Come riporta Equita, in realtà, considerando che Mercury si è già impegnata a cedere una ulteriore quota pari al 9.9% del capitale di Nexi ad Intesa Sanpaolo, al closing della operazione relativa al book di acquiring della banca (attesa durante l`estate), la quota proforma di Mercury in Nexi sarebbe pari al 33.4%. Mercury ha assunto l`impegno a non ridurre ulteriormente la sua partecipazione per un periodo di 90 giorni.