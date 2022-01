Nexi: efficace la fusione per incorporazione di SIA S.p.A.

Alessandra Caparello 3 gennaio 2022 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

E’efficace la fusione per incorporazione di Nexi in Sia. A servizio della Fusione, si legge in una nota, sono state emesse – in favore degli azionisti di SIA – complessive, n. 270.054.060 azioni Nexi, prive di valore nominale espresso, per un aumento di capitale pari a Euro 24.415.087. In conseguenza di detto aumento di capitale, il capitale sociale di Nexi risulta pari a Euro 118.451.992,00 suddiviso in n. 1.310.191.588 azioni ordinarie; resta inteso che l’ammontare puntuale ed effettivo delle azioni di Nexi da assegnare (e dunque anche l’importo dell’aumento di capitale) saranno meglio definiti sulla base della compagine azionaria di SIA e dei relativi arrotondamenti necessari alla quadratura matematica