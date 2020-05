Nexi: effetti negativi dall'eventuale uso del fondo per le misure di sostegno alla moneta elettronica (analisti)

Alessandra Caparello 20 maggio 2020 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Secondo ilSole24Ore la copertura per le misure adottate dal Decreto `Rilancio` da 55 miliardi di euro, appena approvato dal Governo potrebbe utilizzare il fondo da 3 miliardi stanziato per la lotta al contante ed il sostegno alla moneta elettronica che in tal caso verrebbe svuotato.L’effetto del Decreto, sottolinea Equita, è incorporato nella stima di crescita di fatturato di Nexi per il2021-22 che è circa 2% superiore rispetto al trend storico ovvero +9% rispetto a +7%. La notizia ha quindi, a nostro avviso, continuano gli esperti, se confermata avrebbe risvolti negativi per il titolo anche se riteniamo che la lotta al contante sia una priorità del Governo e quindi le risorse potrebbero comunque essere reperite in altro modo. “Inoltre – concludono - riteniamo che il Covid stia comunque accelerando l`uso della moneta elettronica indipendentemente dalle misure Governative, al netto degli effetti negativi del lockdown”.