Nexi: ebitda balza del 19,1% nel secondo trimestre, alzate previsioni su intero 2019

Titta Ferraro 29 luglio 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Crescita a doppia cifra per la redditività di Nexi. Il gruppo leader in Italia nelle infrastrutture per i pagamenti digitali ha riportato nel secondo trimestre un ebitda di 122,3 milioni di euro, in crescita del 19,3%. Considerando l'intero primo semestre l'ebitda risulta di 232,9 milioni (+20%). I ricavi semestrali sono pari a 467,3 milioni (+6,9% a/a) al netto della cessazione di contratti a zero margine provenienti dalle recenti acquisizioni, +5,7% a/a nominale. L'utile netto di gruppo (normalizzato) risulta di 95,7 mln nel primo semestre, in crescita del 13,3%.Nexi, maggior Ipo di quest'anno a Piazza Affari e che da poco più di un mese fa parte dell'indice Ftse Mib, ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2019. La guidance finanziaria ora vede EBITDA a circa 500 milioni (circa +18% a/a) rispetto ai 490 milioni indicati in precedenza. La Posizione finanziaria netta/EBITDA è indicata a circa 3,0x rispetto al precedente <3,2x.“I risultati del primo semestre 2019 approvati oggi - ha commentato Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Nexi – confermano un trend di crescita, in parte anche al di sopra della guidance annunciata, grazie alla crescita del mercato, alle nostre iniziative di sviluppo e ad una continua riduzione dei costi. In questi primi sei mesi abbiamo continuato ad investire in tecnologia, innovazione e competenze per rafforzare sempre di più l’offerta di prodotti e servizi per le Banche partner e confermarci la PayTech leader in Italia. Nel corso dell’anno proseguiremo in questa direzione, promuovendo al massimo lo sviluppo dei pagamenti digitali nel nostro Paese, a beneficio delle Banche, dei Cittadini, delle Aziende e della PA, e contribuendo al processo di digitalizzazione e modernizzazione del nostro Paese”.