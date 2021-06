Nexi e Sia: attese oggi assemblee per decidere fusione. Closing appeso a decisione Antitrust

Alessandra Caparello 21 giugno 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Incalo a Piazza Affari il titolo Nexi che al momento segna -0,29% a 17,48 euro. Oggi si terranno le assemblee di Nexi e SIA per votare la fusione fra le due società, un atto scontato ma necessario per arrivare al closing per il quale però sarà necessario attendere il responso dell’Antitrust che dovrebbe arrivare nei prossimi 3 mesi in modo da permettere la chiusura effettiva dell’operazione entro fine Settembre come ricorda Equita.