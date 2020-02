Nexi: doppia promozione da Akros, Equita alza target price a 13,6 euro

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Nexi cede alle vendite a Piazza Affari in una giornata improntata al ribasso per i listini, in cui sono tornati a ripresentarsi sui mercati i timori per il coronavirus. Il titolo della paytech, sbarcata a Piazza Affari lo scorso aprile, cede lo 0,9% a 13,88 euro nonostante le valutazioni positive fioccate dagli analisti all'indomani dei conti del 2019.Tra le promozioni c'è quella di Banca Akros che ha alzato la raccomandazione su Nexi a neutral dal precedente reduce, con il target price che è salito a 13,8 da 11,2 euro. Una doppia revisione verso l'alto dovuta, spiega Akros, all'aggiornamento delle stime di crescita di lungo termine in scia alle iniziative del governo a supporto del settore dei pagamenti digitali, ma anche al miglioramento delle previsioni sull'Ebitda dopo i risultati 2019 e alla revisione delle stime 2020/2022. Anche gli esperti di Equita hanno rivisto al rialzo il target price di Nexi, portandolo a 13,6 da 11,7 euro e hanno confermato il rating hold.