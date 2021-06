Nexi: da fusione con Nets ricavi e base clienti in crescita (analisti)

Alessandra Caparello 17 giugno 2021 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha annunciato la chiusura della fusione di Nets che sarà effettiva dal 1° luglio. Alla chiusura, il CEO di Nexi Paolo Bertoluzzo assumerà il ruolo di Group CEO. Il CEO di Nets Bo Nilsson diventerà presidente di Nets e membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di Nexi. L’attuale CFO di Nets, Klaus Pedersen, diventerà CEO di Nets riportando a Paolo Bertoluzzo. Anche Stefan Goetz, Partner di Hellman & Friedman e attuale Presidente di Nets, entrerà nel Board del Gruppo come membro non esecutivo.Secondo Equita Nexi, post fusione con Nets e SIA, avrà ricavi netti di circa 3 milairdi con un Ebitda adj di 1,4 miliardi di euro. Le fusioni permetteranno a Nexi di allargare la base clienti da 1 a 25 paesi, aumentando la scala nella catena del valore. “Ci aspettiamo che Nexi continui ad essere un consolidatore del mercato dei pagamenti europei con opportunità sia bolt on che di grandi dimensioni considerando che ancora molte banche Europee gestiscono direttamente i book di merchant acquiring” concludono dalla Sim milanese.