Nexi corre a Piazza Affari sulla scia della possibile accelerazione della fusione con Sia

Alessandra Caparello 12 dicembre 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

In rialzo a Piazza Affari il titolo Nexi che al momento segna +2,11% a 11,23 euro. A spingere il titolo della società operante nei pagamenti digitali la notizia riportata da Il Messaggero in merito all’ipotesi di creare il colosso italiano dei pagamenti attraverso la fusione con Sia.Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Cassa Depositi e Prestiti, “nel suo doppio ruolo di player statale per lo sviluppo del sistema e di azionista di maggioranza di Si”', vorrebbe accelerare la fusione con Nexi per rispondere al pressing della francese Wordline, numero uno europeo del settore, che avrebbe messo nel mirino Sia.Al momento però di concreto non vi è nulla. Per gli analisti Equita la fusione Nexi-Sia “che valuti quest'ultima a un premio del 30% sui multipli della prima potrebbe comunque generare valore per Nexi (circa un euro per azione) considerando che il valore attuale netto (npv) delle sinergie (nostra stima 90 milioni) derivanti dall'accentramento del processing in un'unica piattaforma sarebbero superiori al premio pagato per il controllo”.