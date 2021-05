Nexi: convocata assemblea straordinaria il 21 giugno

Redazione Finanza 21 maggio 2021 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea straordinaria di Nexi è stata convocata per il prossimo 21 giugno, in unica convocazione, a partire dalle ore 9 (mediante mezzi di video/telecomunicazione) per discutere e deliberare l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Nexi di Sia. Lo si apprende in una nota della paytech italiana.