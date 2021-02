Nexi: collocato con successo il prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked da 1 mld di euro

Alessandra Caparello 17 febbraio 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Concluso con successo il prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked da un miliardo di Euro con scadenza al 2028 di Nexi Spa. Le Obbligazioni non corrisponderanno interess e l’operazione rappresenta il più grande collocamento equity-linked denominato in Euro e con il più alto premio di conversione sul mercato italiano dal 2015 ed il più grande mai effettuato da parte di una digital payments company europea.Questa emissione è la prima senza corresponsione di interessi per Nexi e permette di allungare la vita media del debito, di abbassarne il costo medio e rafforzare ulteriormente la posizione di liquidità, anche in vista delle prospettate operazioni di fusione con Nets e SIA. Il prezzo di conversione iniziale, afferma la nota, sarà di Euro 24,5525 incorporando un premio di conversione del 52,50% al di sopra del Reference Share Price di Euro 16,10, il quale è il prezzo del collocamento delle Azioni Ordinarie nel Concurrent Equity Offering.