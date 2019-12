Nexi collabora con Izicap per introdurre la nuova app nel mercato italiano

simone borghi 16 dicembre 2019 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Per supportare la crescita internazionale, Izicap collabora con Nexi, la principale società di pagamenti digitali nel mercato italiano. Questa partnership strategica rappresenta una pietra miliare del piano di implementazione internazionale di Izicap e consente di offrire la soluzione di fidelizzazione di Izicap alla comunità dei merchant clienti di Nexi.“Con Izicap arricchiamo la nostra gamma di servizi e offriamo agli esercenti nostri clienti una potente app di fidelizzazione. Grazie alla funzionalità di tokenizzazione, la carta di pagamento diventa la carta fedeltà: attraverso la soluzione, i commercianti saranno in grado di registrare facilmente i propri clienti su SmartPOS, accrescere le opportunità di business e aumentare il fatturato”, ha dichiarato Andrea Gaboardi, Head of Digital Merchant Service di Nexi.Nexi offre una gamma completa di servizi per i merchant: i commercianti possono accedere a molte funzionalità e servizi (fatturazione, gestione dell'inventario e molti altri) - che sono diventati essenziali per una migliore gestione della loro attività - grazie all'app store Nexi disponibile sui terminali Nexi SmartPOS.Con l’arrivo della nuova app di Izicap, presto gli esercenti saranno in grado di accedere a un potente strumento di CRM e fidelizzazione. La soluzione verrà implementata sui POS Poynt, disponibili esclusivamente per i merchant clienti di Nexi in Italia.Seduta effervescente quella di oggi per Nexi. A Piazza Affari il titolo viaggia in rialzo di quasi il 2% a 11,41 euro, posizionandosi ai primi posti del Ftse Mib.