Nexi cede terreno a Piazza Affari dopo rumor cashback

Alessandra Caparello 8 marzo 2021 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Viaggia in territorio negativo il titolo Nexi che al momento a Piazza Affari cede lo 0,10% a 14,28 euro. Insistenti le voci secondo cui il sistema del cashback potrebbe arrivare al capolinea visto che secondo l’ex viceministro del Tesoro in quota PD Antonio Misiano “bisogna scegliere le priorità, i 3 miliardi stanziati nel 2022 per il cashback è meglio dirottarli sui programmi di lotta alla povertà. Con parte di quei soldi si può finanziare un programma straordinario di "lavoro di cittadinanza" per chi ha i requisiti per accedere al Reddito, affidando ai Comuni e al Terzo settore l'organizzazione dei progetti».