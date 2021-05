Nexi cala in Borsa: risultati SIA e Nets poco sopra le attese

Alessandra Caparello 13 maggio 2021 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

SIA e Nets hanno riportato risultati poco sopra le attese. In dettaglio, SIA ha riportato ricavi di 182mn (+9% vs +5% exp) con un Ebitda di 63mn (+9% vs +5% exp). Nets ha riportato ricavi per 241mn (-5% vs -7% exp), una buona performance relativamente a Worldline che ha un footprint simile (-9% ovvero -6% ex terminali).Come ricorda Equita, Nexi riporterà i risultati oggi alle 13:00 e nel frattempo a Pizza Affari segna una flessione dell’1,12% a 14,99 euro.