Nexi: bond per 825 mln ottimizzeranno struttura debito, effetti positivi su utile 2020 (analisti)

Titta Ferraro 10 ottobre 2019 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Nexi ieri ha annunciato l'intenzione di emettere bond Senior, in una o più tranche, per un importo pari a 825 milioni di euro con scadenza 2024 e/o 2027. I proventi derivanti dall'eventuale emissione dei bond saranno utilizzati per il rimborso integrale dei prestiti obbligazionari “Senior Secured Fixed Rate Notes” di importo pari a 825 milioni, con cedola semestrale a tasso fisso del 4,125% e scadenza 1° novembre 2023; e del pagamento dei relativi costi e oneri.Gli analisti di Mediobanca Securities vedono la notizia come positiva poiché andrà a ottimizzare ulteriormente la struttura del debito di Nexi. "Supponendo che il nuovo prestito venga emesso con una cedola tra il 2-2,5%, vediamo un impatto positivo del 4-5% sull'EPS 2020", indica Mediobanca che ha rating outperform su Nexi.