Nexi balza a Piazza Affari in scia accordo per fusione con SIA

Titta Ferraro 5 ottobre 2020 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Nexi svetta a Piazza Affari. Il titolo, dopo un'iniziale sospensione per eccesso di rialzo, ha fatto prezzo e al momento segna +5,33% a 17,78 euro.Nella notte è arrivata la notizia dell'intesa per l'integrazione con SIA che andrà a formare un gruppo con ricavi aggregati pro-forma 2019 per 1,8 miliardi e un ebitda di 1 miliardo di euro. Previste sinergie annue per 150 mln di euro. L'aggregazione avverrà mediante incorporazione di Sia in Nexi con gli azionisti di Sia che riceveranno 1,5671 azioni Nexi per ogni azione Sia. Gli attuali soci di Sia avranno nel complesso il 30% del nuovo gruppo con CDP, azionista di controllo di Sia, con una quota di poco sopra il 25%. Paolo Bertoluzzo, attuale amministratore delegato di Nexi, sarà il ceo e direttore generale del nuovo gruppo.