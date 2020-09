Nexi avanti tutta in Borsa (+6%), titolo in rally su rumors ripresa trattative per fusione con Sia

Daniela La Cava 7 settembre 2020 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte in gran spolvero per Nexi a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 6% e viaggia sopra i 15 euro (da inizio anno il titolo ha guadagnato quasi il 22%).A sostenere il titolo della paytech italiana le indiscrezioni de "Il Sole24 Ore", secondo il quale sarebbero riprese le trattative tra Cdp e i fondi di private equity Bain Capital, Advent e Clessidra finalizzate alla fusione tra Sia e Nexi. Da Equita ricordano che sarebbero ancora diversi i temi ancora da definire tra cui le sinergie ottenibili da una possibile aggregazione delle piattaforme tecnologiche, i concambi valutativi e la futura governance."Nel caso l'operazione di fusione con Sia fosse confermata sarebbe strategicamente positiva per Nexi in quanto migliorerebbe il suo posizionamento nella catena del valore e aumenterebbe la diversificazione della clientela per tipologia e geografia", commentano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold su Nexi.