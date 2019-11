Nexi avanti tutta a Piazza Affari, Telecom vola ai massimi 2019

Titta Ferraro 20 novembre 2019 - 18:06

MILANO (Finanza.com)

Close in positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha strappato un lieve rialzo (+0,097% a 23.351 punti) alla fien di una giornata altalenante. Tra i singoli titoli balzo del 5,54% per Nexi che ha avviato contatti preliminari per valutare eventuali operazioni volte a estendere la partnership già esistente con Intesa Sanpaolo. Lo rende noto il gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo in un comunicato dopo le indiscrezioni stampa circolate oggi. "Si tratta - precisa Nexi - di contatti del tutto preliminari e non è stato definito alcun progetto né di natura industriale né tantomeno di natura finanziaria che contempli valori" e "in ogni caso qualsiasi ipotetica operazione non potrà che essere coerente con la missione di Nexi di essere la Paytech - partner indipendente - di tutto il sistema bancario italiano". E' stata bollata come priva di fondamento la notizia secondo cui l’ipotetica operazione possa contemplare una partecipazione azionaria nel capitale di Nexi pari al 30-40%.Tra le big del listino spunto rialzista di Telecom Italia (+2,41% a 0,5651 euro) che si è spinta così sui massimi a quasi un anno. Sul fronte opposto calo del -2,21% per Atlantia.