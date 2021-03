Nexi: assemblea dice sì alla fusione di Nets, numeo amministratore sale da 13 a 15

Valeria Panigada 3 marzo 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea dei soci di Nexi, riunitasi oggi in sessione straordinaria, ha approvato la fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco in Nexi. Si precisa che l'operazione è stata già approvata dall’assemblea dei soci di Nets. In sessione ordinaria, invece, l'assemblea ha deliberato l’incremento del numero di amministratori di Nexi da 13 a 15 con conseguente nomina di Bo Nilsson e Stefan Goetz quali nuovi amministratori della società, il tutto con efficacia subordinata al perfezionamento della fusione.