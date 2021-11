Nexi: arriva PagoinConto

Daniela La Cava 9 novembre 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha annunciato il lancio PagoinConto. Si tratta di un nuovo sistema di pagamento digitale account to account che, utilizzando la tecnologia open banking, permetterà di effettuare pagamenti in modo semplice e veloce direttamente dai conti correnti di tutte le banche italiane e di alcune grandi banche internazionali. Pagoinconto sarà da subito disponibile in Italia per gli esercenti clienti di Nexi e delle sue banche partner.Questa nuova soluzione, spiega la paytech italiana, intercetta specifiche esigenze ad oggi parzialmente coperte da altri metodi di pagamento: infatti, PagoinConto consente di incassare in massima sicurezza anche i così detti “large ticket”, ossia gli scontrini superiori ai 500 euro che, in Italia, per il 60% vengono ancora pagati con metodi tradizionali come assegni, contanti o bonifici. Ciò è particolarmente rilevante per settori come il luxury retail, il travel, l’hospitality. PagoinConto è anche ideale per Telco, Utilities, Assicurazioni e per tutti i grandi “fatturatori”, perché diminuisce tempi e costi di riconciliazione e riduce il numero di pagamenti tardivi o di importo errato, offrendo al contempo un’esperienza d’acquisto veloce e moderna.