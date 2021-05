Nexi alza la guidance 2021, titolo scatta fino a +4% a Piazza Affari

Titta Ferraro 13 maggio 2021 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha rivisto al rialzo la guidance 2021 annunciata al mercato a febbraio. Assumendo un recupero dal Covid-19 in linea con i piani di riapertura progressiva previsti nel Paese - in assenza di ulteriori ondate pandemiche - e l’esecuzione dei piani vaccinali attualmente in corso, Nexi prevede una crescita high single digit/double-digit per i ricavi. La precedente previsione era midhigh single digit. L’EBITDA Margin è previsto stabile, in crescita di 3 p.p. rispetto al 2019, con potenziale upside. Restano confermati il Ratio Capex/Ricavi stabile a/a, anticipando l’effetto delle sinergie derivanti dalle operazioni di M&A precedentemente annunciate, e una forte generazione di cassa organica con un continuo de-leveraging profile.Nexi ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 258,6 milioni, in crescita del 4,1%, ed ebitda a 139,8 milioni, in aumento del 2% rispetto al 1° trimestre 2020.Il titolo ha reagito bene arrivando fino a +4% con una sospensione al rialzo per poi attestarsi adesso in area 15,65 euro (+3,23%).