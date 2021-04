Nexi: al via il collocamento di prestiti obbligazionari senior unsecure per 2.100 milioni di euro

Alessandra Caparello 12 aprile 2021 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha annunciato oggi la sua intenzione di emettere prestiti obbligazionari senior unsecured per un totale di circa € 2.100 milioni con scadenze 2026 e 2029.I proventi derivanti dall’eventuale emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati: congiuntamente ai proventi derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured equity-linked con scadenza 2028, emessi dalla Società il 24 febbraio 2021, per rifinanziare l’indebitamento finanziario del gruppo facente capo a “Nets” e le sue controllate a seguito della prevista fusione fra Nets e Nexi annunciata il 15 novembre scorso per rifinanziare l’indebitamento finanziario di SIA a seguito della prevista fusione fra SIA e Nexi annunciata il 5 ottobre 2020 e per pagare costi e oneri relativi alle Fusioni e all’emissione di prestiti obbligazionari.I proventi derivanti dall’eventuale emissione delle Obbligazioni saranno inizialmente depositati in un conto segregato in attesa dell’avvenuta conclusione della prima fra la Fusione Nets e la Fusione SIA. Le Obbligazioni sono destinate solamente ad investitori istituzionali che non siano “U.S. Persons” e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.