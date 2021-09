Nexi aggiorna andamento volumi per terzo trimestre: Equita conferma Buy sul titolo

Alessandra Caparello 21 settembre 2021 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Equita conferma il Buy su Nexi che ha pubblicato un aggiornamento sull’andamento dei volumi per il terzo trimestre, i cui numeri sono complessivamente coerenti con la guidance di sales del secondo,Per Nexi standalone c’è stata una significativa accelerazione dei volumi acquiring vs 2019 mentre per Nets il miglioramento è stato più modesto, sostengono gli esperti.