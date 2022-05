Nexi: acquistato il 100% della tedesca Orderbird, rafforzato focus su soluzioni per l'ospitalità

Redazione Finanza 12 maggio 2022 - 10:58

MILANO

Nexi, tramite Nets, ha acquistato la piena proprietà di Orderbird, società con sede in Germania fornitore leader di soluzioni software integrate per il settore dell'ospitalità, ristoratori e Pmi, in Germania, Austria, Svizzera e Francia.Nets aveva aumentato il proprio investimento strategico in Orderbird alla fine del 2021 e ora ha acquisito la quota rimanente per rafforzare ulteriormente la proposta di servizi commerciali nell'ospitalità. In questo modo, il gruppo Nexi possiederà il 100% di Orderbird attraverso Nets, con un cash out complessivo di circa 100 milioni di euro.