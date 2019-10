Nexi: accordo con Sodexo sui buoni pasto per accelerare pagamenti digitali

Valeria Panigada 30 ottobre 2019 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

I buoni pasti Sodexo potranno essere registrati dai bar e ristoranti con lo stesso Pos utilizzato per incassare pagamenti con carte. La novità arriva grazie all'accordo siglato tra Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, e Sodexo.Tutti gli esercenti, che sono clienti delle banche partner di Nexi, potranno accettare i buoni pasto Sodexo tramite i Pos di Nexi che già utilizzano per i tradizionali pagamenti elettronici: con un unico strumento, quindi, sarà possibile incassare pagamenti con carte di credito, prepagate, carte di debito e, da oggi, buoni pasto Sodexo.La partnership garantisce ai negozianti una consistente ottimizzazione del punto vendita, perché libera spazio in cassa grazie all’utilizzo di un unico device e perché rende più fluida e veloce l’esperienza di pagamento per i clienti. A questo si aggiunge un’ottimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione per gli stessi esercenti.