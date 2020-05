Nexi accelera in Borsa: EBA chiede l'aumento della soglia del contactless a 50 euro

Alessandra Caparello 25 maggio 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Insalita dell’1,08% il titolo Nexi in Borsa. IlSole24Ore riporta la raccomandazione dell’EBA che chiede agli intermediari di aumentare la soglia del contacless, che durante la pandemia Covid-19 ha avuto un forte incremento di utilizzo, da €25 a €50 per transazione. Riteniamo che la notizia sia positiva per il mercato dei pagamenti elettronici e possa contribuire ad una accelerazione della crescita, come affermano gli analisti di Equita SIM. “Tale misura si unirà in Italia con l`abbassamento della soglia di utilizzo del contante da €3000 a €2000 dal 1 di luglio mentre per quanto riguarda il cash back, riteniamo che la sua introduzione sarà posticipata al 2021, in quanto le risorse (€3bn) inizialmente allocate al progetto sono state dirottate sul Decreto Rilancio” concludono.