Nexi accelera al rialzo in Borsa: Equita alza target a 10 euro

Daniela La Cava 10 luglio 2019 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Nexi a Piazza Affari. Il titolo della big italiana dei pagamenti digitali, quotata in Borsa dallo scorso aprile, avanza di oltre il 2,3% a 9,58 euro per azione. La società è finita sotto la lente degli analisti di Equita che hanno confermato la valutazione hold (tenere in portafoglio), con un target price in salita del 5% a 10 euro aspettando i risultati del secondo trimestre in calendario il 29 luglio.Secondo le stime della sim milanese, Nexi dovrebbe registrare ricavi pari a 238 milioni di euro, in crescita del 5% su base annua "un livello simile al primo trimestre seppure con un diverso mix"."Stimiamo un Ebitda adjusted in crescita del 17% a 120 milioni di euro rispetto al +21% nel primo trimestre - indicano da Equita -, con una dinamica deflazionistica dei costi meno accentuata rispetto ai primi tre mesi dell'anno. L'utile netto reported sarà poco rilevante perché impattato da molteplici componenti one-off (capital gain Oasi, costi di Ipo e ristrutturazione del debito) mentre l'utile rettificato (con oneri finanziari proforma per la nuova struttura di capitale) dovrebbe crescere del 16% a 98 milioni". Gli analisti si attendono che il management confermi la guidance per l'intero anno che vede una crescita dei ricavi del 5% ed un Ebitda adjusted di 490 milioni (+15,6% a/a).