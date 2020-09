Nexi: Standard Ethics assegna rating “E”, con outlook “positivo”

Daniela La Cava 16 settembre 2020 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato il rating “E”, con outlook “positivo” a Nexi. La società fa parte dello SE Italian Index. "Nexi opera ancora in presenza di uno stringente patto di sindacato tra gli azionisti di maggioranza e il consiglio di amministrazione è composto in maggioranza da consiglieri non indipendenti - si legge nella nota di Standard Ethics -. Inoltre, la parità di genere non viene raggiunta e alcuni strumenti di governance (come il Codice Etico) hanno ulteriori margini per allinearsi alle indicazioni internazionali provenienti da Ue, Onu e Ocse".In sintesi, segnalano ancora gli esperti dell'agenzia di rating, la recente quotazione e l’avvio di una rendicontazione extra-finanziaria ESG allineata alle migliori pratiche, nonché le possibili trasformazioni conseguenti alla scadenza del patto di sindacato (aprile 2022), "lasciano presumere miglioramenti sul piano della governance della sostenibilità e l’implementazione di protocolli sempre più aderenti alle indicazioni internazionali". Questa probabile evoluzione è alla base dell’outlook positivo attribuito da Standard Ethics.