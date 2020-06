Nexi: Mediobanca S. dice ancora outperform, piano Colao "supporta pagamenti digitali"

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Nexi viaggia controcorrente a Piazza Affari, in una giornata caratterizzata dalle vendite per il Ftse Mib. Il titolo della paytech italiana sale di quasi il 2% a 14,475 euro, posizionandosi tra i migliori titoli dell'indice milanese. Secondo gli analisti di Mediobanca Securities, che mantengono una raccomandazione outperform e un target price di 17 euro su Nexi, il piano di rilancio dell'economia e del sistema Paese realizzato dalla task force guidata da Vittorio Colao, che è stato presentato ieri al premier Giuseppe Conte, "sosterrà i pagamenti digitali"."Giudichiamo positivamente la notizia in quanto conferma l'impegno del governo per aumentare l'uso dei pagamenti digitali", segnalano gli esperti di piazzetta Cuccia secondo i quali "la trasformazione digitale sta guadagnando slancio e svolgerà un ruolo chiave in questa fase". "In Italia, questo tipo di misure, insieme a quelle messe in atto dal governo per combattere l'evasione fiscale, potrebbero rappresentare un forte fattore per mitigare il calo dei volumi nei pagamenti digitali (influenzato dalla riduzione dei consumi) nell'attuale scenario post Covid-19", aggiungono da Mediobanca Securities.