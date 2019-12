Nexi: Fitch mette rating in 'Watch Negative'

Daniela La Cava 27 dicembre 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Fitch ha annunciato prima del ponte per le festività natalizie, lo scorso 23 dicembre, di avere posto i rating di lungo termine e sul debito senior unsecured di Nexi, rating per entrambi ‘BB’, in ‘watch negativo’.La decisione, spiega Fitch in una nota, riflette l'annuncio da parte di Nexi di acquisire l'attività dei servizi di pagamento di Intesa SanPaolo per un miliardo di euro. L'acquisizione sarà interamente finanziata dal debito. La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità garanti della concorrenza dell'UE e dovrebbe concludersi entro l'estate del 2020.Fitch risolverà il 'Rating Watch Negative' al completamento della transazione e all'analisi del finanziamento del debito.