Nexi: Credit Suisse lima target price a 14,9 euro, confermato rating neutral

Daniela La Cava 31 luglio 2020 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Nexi finisce oggi sotto la lente di Credit Suisse all'indomani della pubblicazione dei risultati finanziari. Gli analisti della banca svizzera hanno limato il target price a 14,9 euro da 15, confermando la raccomandazione neutral sulla paytech italiana. "Nexi ha riportato risultati per il primo semestre che sono coerenti con il consensus e i peer, come Worldline. Non ci sono aggiornamenti su future opportunità in ambito M&A, senza conclusioni su SIA - un argomento che è stato molto trattato dalla stampa", commentano gli esperti di Credit Suisse sottolineando che "nel complesso, vedono pochi cambiamenti in questi risultati capaci di cambiare l'investment case in Nexi".