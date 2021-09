Nexi: Antitrust avvia istruttoria su fusione con Sia, rischio di concentrazione e posizione dominante

Valeria Panigada 3 settembre 2021 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per valutare la fusione per incorporazione di Sia in Nexi. L’operazione di concentrazione coinvolge differenti operatori - sia dal punto di vista della domanda sia da quello dell’offerta - e interessa numerosi ambiti del settore dei pagamenti digitali, in particolare i servizi di merchant acquiring, di processing, di emissione delle carte di pagamento, di compensazione al dettaglio dei pagamenti, di trasmissione dei dati interbancari e anche i servizi per la fornitura e la manutenzione degli ATM. Secondo l’Antitrust la fusione di Sia in Nexi potrebbe perciò determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.