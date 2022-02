Nexi: +10% ricavi a 2,268 mld nel 2021 e +12,1% per l'Ebitda

Redazione Finanza 10 febbraio 2022 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Nexi ha approvato i risultati finanziari consolidati preliminari al 31 dicembre 2021 che vedono i ricavi attestarsi a 2.268,8 milioni di euro (+10% a/a), l’Ebitda crescere del 12,1% a 1.094,5 milioni, e l’Ebitda margin raggiungere il 48%. Guardando ai soli conti del quarto trimestre del 2021, i ricavi si sono attestati a 618,1 milioni, in crescita dell’11,1% rispetto all'analogo periodo del 2020 e l’Ebitda è aumentato dell'11,6% a 319,7 milioni, mentre l'Ebitda Margin ha raggiunto il 52%."Il 2021 è stato per Nexi un anno di grande trasformazione, caratterizzato dalla realizzazione delle operazioni di fusione con Nets e Sia, due tappe fondamentali nel nostro percorso per la creazione della PayTech Europea in grado di guidare e sostenere la transizione verso un’Europa cashless”, ha commentato Paolo Bertoluzzo, ceo di Nexi Group. "Dal punto di vista finanziario il gruppo ha registrato una solida performance di crescita a doppia cifra del fatturato e dell’Ebitda e raggiunto l’Ambition 2021 annunciata, nonostante l’impatto inatteso della variante Covid Omicron a fine anno. Grazie al nuovo posizionamento del Gruppo, i ricavi hanno beneficiato della diversificazione geografica e della presenza in mercati strutturalmente attraenti con grande potenziale, come l’Italia e la Germania, e di una maggiore presenza nell’e‐commerce che cresce a doppia cifra. La continua accelerazione dei volumi, nei settori meno toccati dalla pandemia, conferma lo shift in atto dal cash verso i pagamenti digitali".A Piazza Affari, il titolo Nexi ha accelerato al ribasso e ora si muove in flessione del 3% a 13,095 euro, il peggiore del Ftse MIb.