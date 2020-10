Nexi-Sia, Bertoluzzo: 'generazione cassa sosterrà deleveraging e M&A, pronti a cogliere opportunità internazionali'

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2020 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo gruppo Nexi-Sia "sarà nella migliore posizione per cogliere le opportunità internazionali che l'industria dei pagamentici potra' presentare". Lo ha detto il ceo di Nexi, Paolo Bertoluzzo, presentando agli analisti la fusione da 15 miliardi tra Nexi e Sia. Bertoluzzo ha aggiunto che l'entità risultante dalla fusione presenterà un profilo di generazione di cassa superiore a quello attuale, che consentirà di "supportare allo stesso tempo il deleveraging, gli investimenti nella crescita organica e l'M&A".Così nel comunicato che ha reso ufficiale il matrimonio tra Nexi e Sia, l'AD di Nexi Paolo Bertoluzzo:"Questa operazione darà vita a una grande PayTech italiana leader in Europa, una grande eccellenza tecnologica e digitale con scala e competenze che le consentiranno di giocare un ruolo sempre più da protagonista in Italia e a livello internazionale in un mercato, come quello europeo, in forte consolidamento. La nuova PayTech, grazie al suo ruolo indipendente e all'ingresso di CDP nell’azionariato come anchor investor, potrà proseguire nel suo percorso di crescita come grande public company italiana e contribuire in maniera ancor più determinante, insieme alle sue Banche partner, all'accelerazione della diffusione dei Pagamenti Digitali in Italia e alla digitalizzazione e modernizzazione del nostro Paese, a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. La combinazione di due team straordinari come quelli di Nexi e SIA, che vantano le migliori risorse e competenze nel campo della tecnologia e dell'innovazione digitale in questo settore a livello internazionale, rappresenta un punto di forza per lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate a beneficio di tutte le Banche partner e di tutti gli altri clienti. Credo che questa iniziativa debba essere motivo di orgoglio per le persone di Nexi e di SIA e che rappresenti una grande opportunità per tutti."Il Nuovo Gruppo sarà guidato dall'attuale Amministratore Delegato di Nexi, Paolo Bertoluzzo in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale.