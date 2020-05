Newlat: stabilimento Ozzano Taro riceve via libera a produzione formule infanzia per la Cina

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Newlat Food ha annunciato che il sito di Ozzano Taro (in provincia di Parma) ha ricevuto l’autorizzazione alla produzione di formule infanzia per la Cina. L’autorizzazione, si legge nella nota della società emiliana, è stata rilasciata dall’ente cinese SAMR, State Administration for Market Regulation."Attualmente, lo stabilimento di Ozzano Taro risulta l’unico sito in Italia a essere autorizzato per la produzione di latte in polvere per neonati destinato al mercato cinese - afferma Newlat Food -. Tale traguardo rappresenta una importante opportunità di espansione per la società, la quale è pronta a soddisfare i bisogni del più rilevante mercato al mondo nel segmento Baby Food con trend di crescita significativi".La società ha inoltre fatto sapere di avere ricevuto già diverse richieste di fornitura da importanti operatori del mercato cinese, con i quali si avvierà a breve la negoziazione per nuovi contratti di fornitura. A partire dal 2021, si stima che il fatturato aggiuntivo del segmento 'Baby Food' nel mercato cinese possa rappresentare un incremento del 10% rispetto a quello previsto per il 2020.