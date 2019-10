Newlat: rinviato sbarco in Borsa, periodo offerta prorogato al 24 ottobre

Daniela La Cava 22 ottobre 2019 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Anche per Newlat il debutto a Piazza Affari è stato rinviato. La società ha annunciato di avere prorogato il roadshow e il periodo di offerta del collocamento istituzionale delle azioni al 24 ottobre e ha ridotto il numero di azioni oggetto del collocamento istituzionale a massime 12.700.000 azioni e quello delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe e dell’opzione over-allotment a massime 1.850.000 azioni ciascuna.Nella nota stampa si legge che la società ha ricevuto ordini sufficienti a coprire le azioni oggetto del Collocamento Istituzionale (come modificato) all'interno del range di prezzo comunicato al mercato lo scorso 8 ottobre (compreso tra 5,8-7,3 euro per azione). Tali ordini dovranno essere confermati dagli investitori istituzionali alla luce della nuova struttura dell’offerta.L'avvio delle negoziazioni in Borsa è atteso per il prossimo 29 ottobre.