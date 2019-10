Newlat: prezzo Ipo fissato a 5,8 euro per azione

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 09:09

Newlat Food ha annunciato che si è concluso con successo il periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale delle azioni ordinarie della società, finalizzato alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento Star.Il gruppo ha precisato in una nota che sono state collocate integralmente 12.700.000 azioni oggetto del collocamento istituzionale, come modificato lo scorso 21 ottobre, e risultano altresì collocate 1.270.000 Azioni (su complessive massime 1.850.000 azioni) oggetto dell’opzione cosiddetta greenshoe (l’Opzione Greenshoe). Al termine del collocamento istituzionale il prezzo di offerta è stato fissato in 5,80 euro per azione.