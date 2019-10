Newlat: prezzo Ipo compreso tra 5,80-7,30 euro

Daniela La Cava 8 ottobre 2019 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Nuovo passo di Newlat verso Piazza Affari. Il gruppo attivo nel settore agro-alimentare italiano e europeo ha annunciato che Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Newlat sul Mercato telematico azionario (Mta). È stato inoltre fissato l'intervallo di valorizzazione indicativo di prezzo del collocamento istituzionale rivolto a determinate categorie di investitori istituzionali e finalizzato alla creazione, subordinatamente all’approvazione da parte di Consob del prospetto informativo, del flottante necessario alla quotazione delle azioni sull'Mta."L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale, è compreso tra circa 157 milioni di euro e 197 milioni, pari a un minimo di 5,80 euro per azione e un massimo di 7,30 euro per azione", si legge in un comunicato.Il collocamento istituzionale ha per oggetto un’offerta in sottoscrizione di massime 17 milioni di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale, corrispondenti a circa il 41% del capitale sociale della società, quale risulterà a esito del collocamento istituzionale e in caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto del collocamento istituzionale e di integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Newlat si attende che il collocamento istituzionale si concluderà entro la fine del mese di ottobre.