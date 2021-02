Newlat: per nuovo bond tasso interesse fisso non inferiore al 2,625% lordo

Redazione Finanza 8 febbraio 2021 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di interesse fisso delle obbligazioni sarà non inferiore al 2,625% lordo su base annua per il nuovo prestito obbligazionario senior unrated di Newlat, non garantito e non convertibile. L'offerta comincerà domani, martedì 9 febbraio 2021 e si concluderà il 15 febbraio 2021 alle ore 17:30, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla società e dal placement agent Equita Sim. Lo si apprende in una nota di Newlat.