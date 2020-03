Newlat Group acquista il 46,24% Centrale Latte Italia

Alessandra Caparello 31 marzo 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Newlat Group ha sottoscritto un contratto di compravendita in qualità di acquirente, con Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia – Società Semplice, Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Carla Luzzati e Sylvia Loew, in qualità di venditori.In base al contratto, Newlat Group acquisterà 6.473.122 azioni ordinarie di Centrale del Latte d’Italia, rappresentative del 46,24% del capitale sociale e dei diritti di voto a fronte del pagamento, per ogni tre Azioni CLI oggetto di Compravendita, di un corrispettivo complessivo pari a Euro 3,00 e n. 1 azione ordinaria di Newlat Food detenuta da Newlat Group, corrispondente a un corrispettivo unitario per ciascuna Azione CLI oggetto di Compravendita pari a Euro 1,00 e n. 0,33 azioni ordinarie Newlat Food.Allo stesso prezzo Newlat Food lancerà un’Opas obbligatoria su Centrale Latte Italia.