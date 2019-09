Newlat Food, precisazioni su Buitoni

Daniela La Cava 20 settembre 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

In una nota diffusa ieri Newlat Food, che ha annunciato la quotazione in Borsa sul segmento Star, ha precisato che non è proprietaria del marchio Buitoni, ma titolare della licenza di produzione a marchio Buitoni per quanto riguarda i prodotti pasta secca e prodotti da forno. Newlat è invece proprietaria di Delverde.Più in generale, con ricavi superiori a 300 milioni di euro nel 2018, il Gruppo Newlat è un player nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un business model multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multicanale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Ha anche un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi. E'attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare health & wellness, gluten free e baby food.