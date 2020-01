Newlat Food conferma il piano di sviluppo per linee esterne e rafforza il management

simone borghi 29 gennaio 2020 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Newlat Food sta proseguendo nel piano di sviluppo per linee esterne e ha avviato i primi dialoghi con gli azionisti di due possibili target, al fine di poter annunciare la prima acquisizione nei prossimi mesi. Il primo target opera in Germania nel segmento Health & Wellness con un fatturato di circa 200 milioni di euro mentre il secondo target opera in Italia nel settore Milk & Dairy e Healthy con un fatturato di circa 180 milioni. Sono trascorsi 90 giorni dalla quotazione sullo Star della società attiva nel settore agroalimentare avvenuta il 29 ottobre 2019.Newlat Food ha inoltre rafforzato il proprio management coinvolgendo nel progetto di sviluppo due professionisti di comprovata esperienza che contribuiranno a sviluppare il profilo finanziario e quello di accounting. I due manager provengono da una primaria società di revisione con presenza globale e da una banca d’affari specializzata in Equity Capital Markets.Infine, tra dicembre e gennaio si sono conclusi positivamente tre audit, presso l’impianto di Ozzaro Taro in provincia di Parma, effettuati da tre multinazionali operanti nel settore Baby Food, passaggi tecnici per la sottoscrizione di partnership industriali finalizzate alla fornitura di latte in polvere a base di riso, che Newlat Food prevede di perfezionare entro i prossimi 30-60 giorni. Nel frattempo, sale l’attesa per i dati preconsuntivi dell’esercizio 2019 che saranno comunicati il prossimo 19 febbraio e, con l’occasione, verranno forniti ulteriori aggiornamenti sui progetti in corso.