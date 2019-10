Newlat Food arriva sullo Star: quinta ammissione su MTA da inizio 2019

Daniela La Cava 29 ottobre 2019 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Newlat Food sbarca a Piazza Affari. Un debutto debole per il gruppo attivo nel settore alimentare che in questo momento cede lo 0,26% a 5,785 euro (massimo di giornata toccato a quota 5,83 euro).Si tratta della quinta ammissione su MTA da inizio 2019, di cui la prima sul segmento Star di Borsa Italiana. Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale riferito al prezzo di offerta e al netto delle commissioni riconosciute nell’ambito del collocamento istituzionale, senza tener conto dell’esercizio dell’opzione greenshoe, è pari a circa 70,5 milioni di euro. La capitalizzazione della società è pari a 230 milioni, senza tener conto dell’opzione greenshoe.“Newlat Food è orgogliosa di avere tra i propri soci i più importanti investitori istituzionali Italiani ed esteri con i quali poter condividere un percorso di crescita e di creazione di valore del gruppo attraverso un processo di aggregazione del Food Italiano ed Europeo", commenta Angelo Mastrolia, presidente di Newlat Food.Equita Sim, Hsbc e Société Générale hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita Sim agisce inoltre in qualità di sponsor.