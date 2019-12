Newlat: Equita avvia copertura con rating buy, target price a 8,5 euro

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 11:01

Newlat Food, da poco più di un mese quotata sullo Star di Borsa Italiana, entra nel portafoglio small cap di Equita dopo l'avvio della copertura con rating buy e target price di 8,5 euro. La società, indicano gli esperti della sim milanese, è caratterizzata da un portafoglio prodotti molto diversificato e da importanti quote di mercato in Italia e Germania.Il business model è composto da sei unità principali: pasta (44% del fatturato), latte (22%), derivati del latte (9%), prodotti da forno (11%), prodotti speciali-Baby food (9%) e altri prodotti minori come cibi pronti e succhi (5%)."I proventi del processo dell'Ipo, pari a 76,5 milioni di euro, saranno investiti in M&A - sottolineano da Equita -, con l'ambizione di accrescere ulteriormente la premium positioning del portafoglio prodotti e l'efficienza operativa di gruppo (48% di capacità produttiva inutilizzata), contando sull'eccellente track record del management nelle operazioni di acquisizione, integrazione ed efficientamento. Sono 10 le acquisizioni perfettamente integrate con la realizzazione di importanti sinergie nei passati 15 anni"."Su di una base stand-alone (escludendo i contributi M&A), ci aspettiamo che Newlat sia in grado di realizzare un +2% di crescita del fatturato organico e +9% di crescita dell’utile netto (entrambi Cagr 2018-22), mantenendo un tasso di conversione dell'Ebitda in free cash flow di circa il 40%", rimarcano ancora da Equita.